Дэйв Батиста не вернется к роли Дракса даже ради гонорара

Актер решил завершить работу с персонажем «Стражей галактики» от Marvel Studios «на замечательной ноте», пишет «Культуромания».





Дэйв Батиста в последний раз появится в роли Дракса Разрушителя в триквеле Guardians of the Galaxy, который завершит историю большинства участников команды Питера Квилла. По его словам, в финале у персонажей будут достойные истории. Актер подчеркнул, что не будет играть Дракса и в других фильмах или сериалах Marvel, в том числе ради денег.





В шоу Джимми Фэллона он сравнил окончание работы над персонажем с уходом из реслинга. Батиста завершил карьеру в этом направлении «на замечательной ноте»: «Я бы никогда не вернулся и не испортил это».





Ранее Батиста выразил интерес к работе по киновселенной DC, которую развивает режиссер «Стражей» и новый соруководитель DC Stidios Джеймс Ганн.





Финальные «Стражи галактики» появятся на широких экранах 5 мая.





Фото: кадр из фильма Guardians of the Galaxy Vol. 2