



В Словении открылась выставка Музея Победы «Выжить вопреки». Выставка открылась в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января в Мариборе, передает пресс-служба музея.





Выставка создана Музеем Победы при участии МИЦ Марибор и центра европейского культурного наследия Мариборской синагоги.





В экспозицию вошли около ста оцифрованных материалов — фотографии, графика, живопись, предметы из фондов Музея Победы. Выставка рассказывает об истоках расовой теории нацистов, их планах по уничтожению людей, созданию системы лагерей.





«Мы должны донести правду об этих страницах истории войны во всей ее полноте, чтобы не допустить и мысли о недобросовестных спекуляциях, попытках что-то умолчать или переложить ответственность. Чем больше люди будут узнавать о фактах, даже таких страшных, как представлены на этой выставке, тем больше у нас будет уверенности, что такого никогда и нигде не повторится», — рассказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.









Фото: пресс-служба Музея Победы