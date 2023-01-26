Вышел русскоязычный трейлер предстоящего хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»

Предстоящий фильм студии Jagged Edge Productions стал хоррор-адаптацией произведений Милна о Винни-Пухе и стала возможной в связи с истечением срока авторских прав на персонажей книги у Disney.Фильм рассказывает о повзрослевшем Кристофере Робине, который уехал учиться в колледж, оставив своих друзей Винни-Пуха и Пятачка. От одиночества сказочные персонажи превратились в маньяков, которые охотятся на молодых людей.Мировая премьера хоррора запланирована на 15 февраля.