Вышел русскоязычный трейлер предстоящего хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»

26.01.2023

Вышел русскоязычный трейлер предстоящего хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»

В Сети появилась русскоязычная версия трейлера скандального хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» режиссера Риса Фрейк-Уотерфилда. Ролик опубликован на YouTube-канале Loonafilm.

Предстоящий фильм студии Jagged Edge Productions стал хоррор-адаптацией произведений Милна о Винни-Пухе и стала возможной в связи с истечением срока авторских прав на персонажей книги у Disney.

Фильм рассказывает о повзрослевшем Кристофере Робине, который уехал учиться в колледж, оставив своих друзей Винни-Пуха и Пятачка. От одиночества сказочные персонажи превратились в маньяков, которые охотятся на молодых людей.

Мировая премьера хоррора запланирована на 15 февраля.


Фото: скриншот видео Loonafilm/YouTube