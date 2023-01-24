На ТВ выйдет историческая драма о «золотой лихорадке» «Красный Яр»





Премьера исторической драмы «Красный Яр», посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губернии пройдет 30 января, передает пресс-служба кинокомпании «Триикс медиа».



Показ восьмисерийного фильма пройдет на телеканале НТВ.



«Художественная картина о золотоискателях Сибири, снятая кинокомпанией «Триикс медиа» по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса, посвящена 200-летию со дня образования Енисейской губернии», - рассказали создатели проекта.



Фильм рассказывает о событиях 1860-х годов, когда в Енисейской губернии происходила «золотая лихорадка». Съемки фильма проходили в Дивногорске, Енисейске, Красноярске, Минусинске, поселке Шушенское, в национальном парке «Красноярские столбы» и других локациях.



В съемках принимали участие преимущественно красноярские актеры, местные жители. Режиссером картины выступил Михаил Вассербаум.









Фото: 3xmedia.ru



