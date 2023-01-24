Умер один из ведущих современных композиторов Казахстана Арман Дуйсенов

Заслуженный деятель РК скончался в возрасте 48 лет, сообщило МИА «Казинформ».





Информацию о кончине композитора, телеведущего и педагога подтвердили в Минкультуры и спорта Казахстана. Причины смерти не уточняются.





Дуйсенов — уроженец Уральска, расположенного на северо-западе страны. Окончил Казахскую консерваторию им. Курмангазы в Алматы. Преподавал в Международном университете им. Яссави в Туркестане. В последние годы руководил филиалом ансамбля «Гульдер». Также писал музыку к фильмам, создавал песни, побеждавшие в многочисленных конкурсах и премиях. В 2017-м получил звание заслуженного деятеля Казахстана за большие заслуги в сфере культуры.





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