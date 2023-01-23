Корейский актер На Чхоль скончался на 37-м году жизни

23.01.2023

Корейский актер На Чхоль скончался на 37-м году жизни
Актер из популярных дорам «Хорошая жена» и «Винченцо» умер 22 января. Об этом написал NME.

На Чхоль ушел из жизни в одной из больниц Сеула. Его госпитализировали из-за резкого обострения проблем со здоровьем. Официально причина смерти не озвучена.

Актер известен по участию в театральных постановках, фильмах и дорамах. В его фильмографии значится более 20 ролей, в том числе в кинокартинах «1987», «Музыкальный альбом», сериалах «Врачебная мудрость», «Счастье», «Незнакомец» и др.

В этот же день в Барселоне не стало испанского режиссера и сценариста Агусти Вильяронги («В стеклянной клетке», «Лунный мальчик»). Ему было 69 лет.

Фото: Pixabay