На экраны вышел второй сезон сериала «Территория»

Фото: кадр из сериала «Территория»

В презентации участвовали исполнители главных ролей (за исключением Глеба Калюжного, он не смог присутствовать на вечере и прислал видеообращение с благодарностями).Также на вечере присутствовали режиссер Динар Гарипов, заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, а также генеральный продюсер и сооснователь Good Story Media Антон Щукин. Антон поблагодарил актеров за их участие в проекте, а также заверил, что работа ведется и над третьим сезоном.Сериал «Территория» создан в жанре хоррора с элементами фольклора. Создатели сериала впервые в российском кинопроизводстве использовали коми-пермяцкие мифы и символику, а также легенды Урала. Все съемки происходили в Прикамье.Второй сезон мистического хоррора стартует на онлайн-платформе Premier 19 января. В данный момент зрителям доступны первые две серии, вслед за этим будет выходить одна серия в неделю. Финал сезона состоится 2 марта.Напомним, по сюжету в первом сезоне «Территории» главный герой Глеба Калюжного отправляется на поиски родителей, которые уехали в экспедицию по Пермскому краю и там таинственным образом пропали.