Фильм «Хозяин морей: На краю земли» признан самым достоверным историческим фильмом

Фото: кадр из фильма «Хозяин морей. На краю земли»

Как потом рассказывал режиссер, консультанты в процессе съемок перепроверяли на принадлежность исторической эпохе всё, начиная от пуговиц на одежде актеров и заканчивая типом кораблей.Фильм снят по роману Патрика О'Брайана. Действие картины происходит в начале XIX века во времена наполеоновских войн. По сюжету, капитан английского корабля, которого сыграл Рассел Кроу, должен взять под контроль судно французского противника.Кстати, это единственная закравшаяся в ленту неточность, которую отметили историки. В книге О'Брайана противоборство происходит между американцами и англичанами в годы Англо-американской войны. Но так как американские продюсеры заявили, что такой сюжет финансирования не получит, Питер Уир был вынужден на ходу изменить сценарий, введя в него французов в качестве врагов главных героев.Фильм «Хозяин морей. На краю земли» вышел в 2003 году и заработал в прокате 201 миллион долларов.