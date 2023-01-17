Сериал The Last Of Us от HBO стал самым просматриваемым после «Дома Дракона»

17.01.2023
15 января состоялась премьера сериала The Last of Us от создателя сериала «Чернобыль» Крейга Мэйзина. По количеству просмотров киношоу заняло второе место среди зрителей HBO за последние 13 лет. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на аналитику от компании Nielsen.
Ранее, в 2010 году, самым просматриваемым стал криминальный телесериал «Подпольная империя», где главную роль сыграл Стив Бушеми. Сериал тогда собрал 4,81 миллиона просмотров.
Пилотный эпизод The Last of Us в день премьеры собрал 4,7 миллиона просмотров, уступив лишь приквелу «Игры престолов» «Дому Дракона». Пилотная серия «Дома Дракона» набрала почти 10 млн просмотров.
Действие The Last of Us разворачивается в постапокалиптическом мире, где из-за неизвестного вируса почти всё население Земли стало зомби. Главные роли исполняют Педро Паскаль, снявшийся в сериале «Мандалорец», и Белла Рамзи, сыгравшая Лианну Мормонт в «Игре престолов».
The Last of Us собрал самые высокие отзывы от зрителей и критиков среди всех киноадаптаций видеоигр, получив оценку 9,6 балла на IMDb и рекордные 96% рейтинга Rotten Tomatoes.
Фото: кадр из сериала The Last of Us