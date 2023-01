Сериал The Last Of Us от HBO стал самым просматриваемым после «Дома Дракона»

Пилотный эпизод The Last of Us в день премьеры собрал 4,7 миллиона просмотров, уступив лишь приквелу «Игры престолов» «Дому Дракона». Пилотная серия «Дома Дракона» набрала почти 10 млн просмотров.

Фото: кадр из сериала The Last of Us

Ранее, в 2010 году, самым просматриваемым стал криминальный телесериал «Подпольная империя», где главную роль сыграл Стив Бушеми. Сериал тогда собрал 4,81 миллиона просмотров.Действие The Last of Us разворачивается в постапокалиптическом мире, где из-за неизвестного вируса почти всё население Земли стало зомби. Главные роли исполняют Педро Паскаль, снявшийся в сериале «Мандалорец», и Белла Рамзи, сыгравшая Лианну Мормонт в «Игре престолов».The Last of Us собрал самые высокие отзывы от зрителей и критиков среди всех киноадаптаций видеоигр, получив оценку 9,6 балла на IMDb и рекордные 96% рейтинга Rotten Tomatoes.