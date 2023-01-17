Режиссер Сокуров назвал идею вырезать сцены с неугодными актерами безумной

Народный артист, сценарист и кинорежиссер Александр Сокуров назвал идею российского чиновника вырезать эпизоды с «неугодными» актерами из российских фильмов безумной. Об этом он заявил в беседе с Национальной службой новостей.



Ранее член комитета Государственной думы по культуре Сергей Соловьев внес предложение удалять из российских фильмов сцены с «актерами-предателями».



«Даже не знаю, что сказать. Мне горько и тяжело все это слышать. Технически, конечно, все возможно. Безумие не имеет границ. Пусть делают что хотят, посмотрим, что получится», — посетовал Сокуров. При этом кинорежиссер полагает, что предложенную чиновником инициативу власти могут в самом деле поддержать.



Ранее Александр Сокуров выступал против инициативы еще одного чиновника. Депутат Государственной думы Екатерина Стенякина предложила создать специальные стоп-листы с «неугодными» актерами. По словам Сокурова, данная инициатива прямо противоречит Конституции.





Фото: twitter.com