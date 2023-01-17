«Чебурашка» стал самым посещаемым фильмом в российском прокате

Фильм-рекордсмен отечественного кинопроката обошел фэнтези «Аватар» по количеству зрителей, сообщил «БК».





По данным ЕАИС на ночь 17 января, зрители приобрели на семейную комедию Дмитрия Дьяченко 13,607 млн билетов. С этим результатом она оставила позади предыдущего лидера списка самых посещаемых кинокартин в современной истории проката РФ. В 2009 году на «Аватар» купили 13,466 млн кинобилетов.





Посещаемость «Чебурашки» включает данные предпродаж на ближайшие дни. Его сборы составляют 4,2 млрд рублей, что также является рекордом для современного российского проката, который покорился фильму накануне. На прошлой неделе он обошел первую часть «Аватара» по общей кассе, став самой кассовой лентой в прокате в РФ.





Фильм основан на персонажах книг Эдуарда Успенского, экранизированных Романом Качановым в 1960-1983 годах в формате мультфильмов. Новая лента представляет самостоятельную историю со знакомыми героями. В ней снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова и др. Ранее продюсеры проекта не исключили, что проект может получить продолжение.





Фото: кадр из фильма «Чебурашка»