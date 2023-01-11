Музей-квартира Алексея Толстого отмечает 140-летие писателя

11.01.2023

Музей-квартира Алексея Толстого отмечает 140-летие писателя
Филиал Гослитмузея приглашает на выставку, творческие встречи и поэтический вечер, посвященные юбилею.

11 января состоится презентация литературного календаря «Поэты — Толстому» по мотивам сказки «Золотой ключик». Его представят Анна Бобровская, Юрий Цветков и другие поэты, запечатленные в образах персонажей. Также они прочтут свои стихи и расскажут о работе над календарем. Вход по регистрации.

12 января пройдет творческий вечер художника и издателя Виктора Гоппе, который создал иллюстрации к «Детству Никиты» Толстого, а специально для выставки к 140-летию писателя — к «Петру Первому». Он расскажет о создании книг, выпущенных его издательством, и дружбе с их авторами, которые тоже станут участниками вечера. Для посещения мероприятия нужно зарегистрироваться.

26 января откроется экспозиция «Портрет на фоне эпохи. Император. Реформатор. Человек», посвященная историческому роману «Петр Первый». Посетители увидят редкие дневниковые записи, иллюстрации к роману авторов ХХ и ХХI веков.

Фото: пресс-служба Гослитмузея