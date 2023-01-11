Музей-квартира Алексея Толстого отмечает 140-летие писателя

11.01.2023
Филиал Гослитмузея приглашает на выставку, творческие встречи и поэтический вечер, посвященные юбилею.
11 января состоится презентация литературного календаря «Поэты — Толстому» по мотивам сказки «Золотой ключик». Его представят Анна Бобровская, Юрий Цветков и другие поэты, запечатленные в образах персонажей. Также они прочтут свои стихи и расскажут о работе над календарем. Вход по регистрации
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12 января пройдет творческий вечер художника и издателя Виктора Гоппе, который создал иллюстрации к «Детству Никиты» Толстого, а специально для выставки к 140-летию писателя — к «Петру Первому». Он расскажет о создании книг, выпущенных его издательством, и дружбе с их авторами, которые тоже станут участниками вечера. Для посещения мероприятия нужно зарегистрироваться
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26 января откроется экспозиция «Портрет на фоне эпохи. Император. Реформатор. Человек», посвященная историческому роману «Петр Первый». Посетители увидят редкие дневниковые записи, иллюстрации к роману авторов ХХ и ХХI веков.
Фото: пресс-служба Гослитмузея