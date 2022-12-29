Самым популярным российским шоу 2022 года стали «Звезды в Африке»

«Вокруг ТВ» составил топ-7 самых востребованных российских шоу уходящего года по версии читателей. Рейтинг основан на данных об активности посетителей портала.





Лидером рейтинга стал второй сезон «Звезд в Африке», который получил почти 984 тысячи запросов. Проект, в котором знаменитости сражаются друг с другом и со своими страхами за еду, ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян.





На втором месте расположился девятый сезон «Холостяка», страницу которого на портале посетили более 967,5 тысяч раз. Составители топа полагают, что внимание привлекли изменения, появившиеся в этом сезоне шоу. Новым ведущим стал Михаил Белянин, сменивший Петра Фадеева. А главное в сезоне было два холостяка вместо привычного одного: Димаш Адилет и Александр Гранков. Таким образом не только мужчины выбирали невест, но и участницы выбирали женихов.





Тройку лидеров замкнули новые «Пацанки». Страница седьмого сезона набрала 506 тысяч заходов. Далее расположились «Новая битва экстрасенсов» (493,5 тысячи запросов), «Маска 3» (166 тысяч), дебютный сезон «Аватара» (33 тысячи), «Ледниковый период. Снова вместе» (21 тысяча).





Фото: Pixabay