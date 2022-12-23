Кинофестиваль ShortFilmDays подвел итоги

Гран-при «Дней короткометражного кино» получила «Новая мама» режиссера и сценариста Александра Кузовкова, сообщила пресс-служба смотра.





Лучший игровой фильм рассказывает о пионерке Марусе, родители которой переживают сложности в отношениях. «Новая мама» интересна тем, что режиссеру удалось совместить драму и комедию, и на выходе получилась очень интересная история», — отметил председатель жюри конкурса игрового кино, актер Александр Самойленко.





За режиссуру награду получил Никита Сичка, представивший работу «С собой». Лучшей анимационной лентой признали «Луч» Никиты Петрова. Лучшей документалкой стала «Клятва» Нану Тлисова, повествующая о школе сложнейшего вида каратэ для детей и подростков в Черкесске.





Также вручили спецпризы гильдий Союза кинематографистов РФ: Юрию Кузнецову — за лучшую роль, Владиславу Тинькову — за операторскую работу, Борису Мамлину — за продюсирование работы «Кажется, навсегда», Артему Царегородцеву и Сергею Филатову — за сценарную работу.





ShortFilmDays прошли в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и СКР. Всего в рамках смотра представили 53 картины из РФ, Кыргызстана, Китая и других стран. Фестиваль включал и образовательные мероприятия.





До 15 февраля продлится «эхо» смотра — зрители в столице и регионах могут посмотреть фестивальные короткометражки. Расписание опубликуют дополнительно.





Фото предоставлено организаторами