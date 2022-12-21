Боб Оденкерк назвал роль Сола Гудмана главной в его жизни

Адвокат Сол Гудман из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» стал ролью всей жизни актер. Об этом он рассказал в беседе с Empire.





По словам Оденкерка, он будет «вариться» с этим образом всю оставшуюся жизнь. Также актер порадовался, что получил такую роль.





Впервые Гудман появился в криминальной драме Breaking Bad. В центре истории — узнавший о скорой смерти от онкологии учитель химии (Брайан Кренстон), который решает заработать денег для семьи на производстве и продаже запрещенных веществ. В этом ему помогает его бывший ученик (Аарон Пол) и адвокат. Позже вышел спин-офф и приквел «Во все тяжкие», посвященный Солу Годману. Он рассказывает историю превращения честного адвоката в «решалу». Последний сезон шоу дебютировал в этом году.





Фото: кадр из «Лучше звоните Солу»