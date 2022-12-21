Стали известны имена лауреатов премии Фазиля Искандера

21.12.2022
Жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявило имена лауреатов шестого сезона. Об этом сообщили ТАСС в Русском ПЕН-Центре, учредившем конкурс.
Победителем в номинации «Проза» стал петербургский писатель Александр Мелихов, в номинации «Поэзия» награды удостоена Наталья Лясковская из Москвы.
В номинации «Детская и подростковая литература» жюри присудило победу сразу двум авторам, в этой категории лауреатами стали Виктория Татур (Московская область) и Павел Кренев (Москва).
Актриса и драматург Наталья Захарова стала лауреатом в номинации «Киносценарий и драматургия». Гульсира Гайсарова-Гиззатуллина и Айдар Хусаинов из Башкортостана, а также Ахат Мушинский из Казани одержали победу в номинации «Переводы».
Премия им. Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.
Фото: Pixabay