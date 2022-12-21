Стали известны имена лауреатов премии Фазиля Искандера

21.12.2022

Стали известны имена лауреатов премии Фазиля Искандера

Жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявило имена лауреатов шестого сезона. Об этом сообщили ТАСС в Русском ПЕН-Центре, учредившем конкурс.

Победителем в номинации «Проза» стал петербургский писатель Александр Мелихов, в номинации «Поэзия» награды удостоена Наталья Лясковская из Москвы.

В номинации «Детская и подростковая литература» жюри присудило победу сразу двум авторам, в этой категории лауреатами стали Виктория Татур (Московская область) и Павел Кренев (Москва).

Актриса и драматург Наталья Захарова стала лауреатом в номинации «Киносценарий и драматургия». Гульсира Гайсарова-Гиззатуллина и Айдар Хусаинов из Башкортостана, а также Ахат Мушинский из Казани одержали победу в номинации «Переводы».

Премия им. Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.

Фото: Pixabay