Второй сезон «Колец власти» снимет женская команда

Amazon Studios объявила режиссерский состав продолжения сериала по «Властелину колец», сообщил Deadline.





Ведущей постановщицей назначили Шарлотту Брандстром, которая сняла две серии дебютного сезона, а также работала над «Чужестранкой». Вместе с ней режиссурой займутся Санаа Хамри («Колесо времени») и Луиз Хупер («Ведьмак»).





Брандстром снимет четыре серии, а также выступит одним из исполнительных продюсеров сезона. Хамри и Хупер поставят по два эпизода. Всего в новом сезоне будет восемь серий, производство которых недавно стартовало в Великобритании. Шоураннеры проекта — Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей.





Новые эпизоды The Rings of Power выйдут не раньше 2024 года.





Ранее сообщалось, что «Кольца власти» посмотрели более 100 млн зрителей, а первый эпизод в день выхода — 25 млн, что стало рекордом стриминга Prime Video.





Фото: кадр из The Rings of Power