Второй сезон «Колец власти» снимет женская команда

15.12.2022

Второй сезон «Колец власти» снимет женская команда
Amazon Studios объявила режиссерский состав продолжения сериала по «Властелину колец», сообщил Deadline.

Ведущей постановщицей назначили Шарлотту Брандстром, которая сняла две серии дебютного сезона, а также работала над «Чужестранкой». Вместе с ней режиссурой займутся Санаа Хамри («Колесо времени») и Луиз Хупер («Ведьмак»). 

Брандстром снимет четыре серии, а также выступит одним из исполнительных продюсеров сезона. Хамри и Хупер поставят по два эпизода. Всего в новом сезоне будет восемь серий, производство которых недавно стартовало в Великобритании. Шоураннеры проекта — Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей.

Новые эпизоды The Rings of Power выйдут не раньше 2024 года. 

Ранее сообщалось, что «Кольца власти» посмотрели более 100 млн зрителей, а первый эпизод в день выхода — 25 млн, что стало рекордом стриминга Prime Video. 

Фото: кадр из The Rings of Power