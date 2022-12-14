В Госдуме обсудят последствия санкций на иностранные авторские права

16 декабря состоится заседание рабочей группы по законопроекту о принудительном лицензировании авторских прав, сообщила помощница ее руководителя, депутата ГД Дмитрия Кузнецова Марина Третьякова.





Участниками встречи станут представители Ассоциации владельцев кинотеатров, «Русской Медиагруппы», Сбера, Мариинки, «Спортмастера», Lamoda и «Вертолетов России».





Стороны обсудят введение иммунитета для отечественных пользователей интеллектуальных прав «недружественных правообладателей». В настоящее время российские пользователи не защищены от штрафов с их стороны. При этом возможные нарушения возникают в связи с односторонним отказом правообладателей работать на российском рынке, пояснил парламентарий.





Также участники обсудят меры поддержки при переходе с иностранного ПО на отечественное.





Кузнецов внес проект закона о принудительном лицензировании в конце августа. Получив комментарии по документу от участников рынка и объединений владельцев интеллектуальной собственности, он отозвал проект для доработки.





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