В Госдуме обсудят последствия санкций на иностранные авторские права

14.12.2022
16 декабря состоится заседание рабочей группы по законопроекту о принудительном лицензировании авторских прав, сообщила помощница ее руководителя, депутата ГД Дмитрия Кузнецова Марина Третьякова.
Участниками встречи станут представители Ассоциации владельцев кинотеатров, «Русской Медиагруппы», Сбера, Мариинки, «Спортмастера», Lamoda и «Вертолетов России».
Стороны обсудят введение иммунитета для отечественных пользователей интеллектуальных прав «недружественных правообладателей». В настоящее время российские пользователи не защищены от штрафов с их стороны. При этом возможные нарушения возникают в связи с односторонним отказом правообладателей работать на российском рынке, пояснил парламентарий.
Также участники обсудят меры поддержки при переходе с иностранного ПО на отечественное.
Кузнецов внес проект закона о принудительном лицензировании в конце августа. Получив комментарии по документу от участников рынка и объединений владельцев интеллектуальной собственности, он отозвал проект для доработки.
Фото: Pixabay