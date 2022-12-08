Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа может получить новую роль в DC

Сиквел фильма 2018 года с подзаголовком «Потерянное королевство» может стать последним для актера в образе Короля семи морей, сообщил THR со ссылкой на инсайдеров.





Релиз второго «Аквамена» намечен на декабрь 2023 года. После выхода фильма исполнитель главной роли может остаться в киновселенной DC, но уже в другом образе.





Одной из возможных ролей для Момоа источники журнала назвали Лобо — антигероя и космического наемника. В этой версии предполагается, что актер сыграет «плохиша», который вызывает у зрителей интерес, сочувствие и симпатию. В подобном подходе часто работает один из новых соруководителей DC Studious, режиссер Джеймс Ганн. Он поставил «Отряд самоубийц» для DC и «Стражей Галактики» для Marvel — в этих фильмах можно найти похожие истории персонажей.





Собеседники издания также сообщили о вероятной отмене «Чудо-женщины 3». По их словам, в ответ на презентацию сценария триквела постановщица Пэтти Дженкинс узнала, что проект больше не соответствует планам DC.





Речь идет о глобальном плане развития киновселенной, который в скором времени должны представить руководству WB Discovery Ганн и второй руководитель студии Питер Сафран. Под вопросом остается судьба сиквела «Человека из стали» с Генри Кавиллом.





Фото: кадр из «Аквамена»