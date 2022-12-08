Перезапуск «Папиных дочек» дебютирует на СТС в 2023 году

Фото: кадр из «Папиных дочек»

Съемки планируют начать в ближайшее время. Постановкой займется один из режиссеров оригинального ситкома Александр Жигалкин. За производство отвечает Start. Подробности сценария пока держатся в секрете. Кто из актеров «Папиных дочек» появится в новых эпизодах, тоже не уточняется.Вероятно, к проекту присоединилась исполнительница роли одной из дочерей Елизавета Арзамасова. Актриса выложила в соцсетях снимок с обложкой сценария первой серии. На фото видно, что в эпизоде должен появиться Веник — персонаж Филиппа Бледного.Оригинальный сериал рассказывает о жизни многодетного психотерапевта и его пятерых дочерей с очень разными характерами. «Папины дочки» выходили в 2007-2013 годах. За пять лет вышло 20 сезонов. Авторами идеи выступили Вячеслав Муругов и Александр Роднянский. Главные роли исполнили Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Нона Гришаева.