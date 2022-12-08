Лана Дель Рей представит новый альбом в марте 2023 года

Фото: скриншот / ютьюб-канал Ланы Дель Рей

Релиз девятого студийного альбома назначен на 10 марта наступающего года. Певица поделилась обложкой с него и опубликовала заглавный сингл. Авторами трека выступили Дель Рей и Майк Эрмоза. Пока неизвестно, сколько композиций войдут в плейлист.На сегодня в дискографии певицы значатся восемь студийников. В прошлом году она выпустила сразу два альбома. Весной — Chemtrails Over The Country Club, а осенью — Blue Banisters.В июне этого года Лана Дель Рей представила кавер на песню Buddy’s Rendezvous Отца Джона Мисти. Также она поучаствовала в записи трека Snow On The Beach Тейлор Свифт с ее десятой пластинки Midnights, дебютировавшей в ноябре.