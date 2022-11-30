Треки для радио в игре Cyberpunk 2077 выберут из 7,8 тысячи заявок

30.11.2022
Прием композиций на конкурс для дополнения к игре завершился 30 ноября. Об этом сообщается в соцсетях Cyberpunk 2077, пишет «Канобу».
Разработчик игры CD Projekt RED объявил старт конкурса в октябре. По словам организаторов, количество присланных треков «взорвало мозг».
Композиции победителей будут звучать на радио Growl FM в сюжетном дополнении Phantom Liberty, которое планируют выпустить в будущем году. Всего в конкурсе будет 15 победителей, которых назовут в январе.
Сюжетное дополнение станет «шпионским триллером». Его действие развернется в новом районе Найт-Сити вокруг основного персонажа Ви. Джонни Сильверхенда в Phantom Liberty вновь озвучит Киану Ривз, а новую героиню, диджея радиостанции Growl FM — Саша Грей.
В сентябре на «Нетфликс» вышел сериал Cyberpunk: Edgerunners по игре «Киберпанк 2027». В центре истории оказывается парень, становящийся наемником в городе будущего Найт-Сити.
Фото: Pixabay