На «Ленфильме» стартует выставка к 100-летию художницы кино Беллы Маневич

Экспозиция расположится на втором этаже главного здания и начнет работать 30 ноября, сообщается на сайте петербургской киностудии.





На выставке представят редко выставляемые эскизы автора, костюмы и реквизит, фото и документы из семейного архива Беллы Маневич и ее супруга, художника кино Исаака Каплана.





Маневич — уроженка Киева. В годы войны была медсестрой на фронте. После войны окончила ВГИК, во время учебы работала в «Союздетфильме», а в 1949-м пришла на студию «Ленфильм», где часть фильмов оформила в соавторстве с супругом. Она работала с Герасимовым, Хейфицем, Мельниковым, Германом и другими режиссерами.





Среди лент, над которым трудилась Маневич: «Три толстяка», «Белое солнце пустыни», «Старший сын», «Царская охота», «Зимняя вишня» и др. Последней картиной с ее участием стала финальная работа Алексея Германа «Трудно быть богом», завершенная его сыном.





Выставка будет работать до конца января.



