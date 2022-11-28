Стала известна дата премьеры юбилейного сезона «Голос.Дети»

Премьера 10-го юбилейного сезона вокального суперпроекта «Голос.Дети» пройдет в эфире Первого канала в пятницу, 9 декабря, в 21:45 по московскому времени.

Кресла наставников команд займут — Баста (у него за плечами 7 сезонов «Голоса»), Егор Крид (2 сезона) и дебютирующая в шоу МакSим.

Взявшего творческую паузу постоянного ведущего проекта в юбилейном сезоне «Голос.Дети» заменит Яна Чурикова. Соведущая — Агата Муцениеце.

Российская версия шоу входит в топ-3 самых долгоиграющих в мире. В разные годы в слепых прослушиваниях знаменитого конкурса приняло участие около тысячи вокалистов, 400 из них попали в команды к звездным наставникам. Более десятка юных дарований, допущенных к слепым прослушиваниям юбилейного сезона «Голос.Дети», родились уже после того, как на экраны в 2014 году вышел первый сезон шоу.

Фото: пресс-служба Первого канала