Стала известна дата премьеры юбилейного сезона «Голос.Дети»

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Премьера 10-го юбилейного сезона вокального суперпроекта «Голос.Дети» пройдет в эфире Первого канала...
Мероприятие 24 ноября открыл президент торгового дома «Библио-Глобус», президент Гильдии книжников...
27 ноября хакатон «История будущего» завершился красочной ярмаркой проектов, на которой команды пр...
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28.11.2022
Кресла наставников команд займут — Баста (у него за плечами 7 сезонов «Голоса»), Егор Крид (2 сезона) и дебютирующая в шоу МакSим.
Взявшего творческую паузу постоянного ведущего проекта в юбилейном сезоне «Голос.Дети» заменит Яна Чурикова. Соведущая — Агата Муцениеце.
Российская версия шоу входит в топ-3 самых долгоиграющих в мире. В разные годы в слепых прослушиваниях знаменитого конкурса приняло участие около тысячи вокалистов, 400 из них попали в команды к звездным наставникам. Более десятка юных дарований, допущенных к слепым прослушиваниям юбилейного сезона «Голос.Дети», родились уже после того, как на экраны в 2014 году вышел первый сезон шоу.
Фото: пресс-служба Первого канала