Amazon планирует выпускать до 15 фильмов в год

Компания намерена ежегодно инвестировать $1 млрд в создание нового контента для кинотеатров, сообщает The Hollywood Reporter.





По информации журнала, Amazon Studios нацелена на экспансию на кинорынке. Финальная версия стратегии находится на доработке. Согласно данным инсайдеров, документ предполагает ежегодный выпуск 13-15 кинокартин, которые будут демонстрироваться на широких экранах. При этом предполагается, что количество фильмов будет со временем расти.





Отмечается, что стратегия «Амазона», нацеленного на рынок кинотеатрального проката, выделяется среди векторов развития других стримингов. Большинство из них, в том числе Netflix, показывают свои фильмы в ограниченном количестве площадок в течение недолгого времени, отдавая предпочтение трансляции в Сети. Такие показы необходимы сервисам для того, чтобы претендовать на награды в киноиндустрии, пишет издание.





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