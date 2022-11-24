«Кис-Кис» и Лев Лещенко выступят на Stereoleto в 2023 году

Музыкальный фестиваль объявил даты проведения и первых участников. Информация появилась в соцсетях проекта.





Следующее Stereoleto пройдет 10 и 11 июня в пространстве «Севкабеля» в Петербурге. На трех площадках выступят 40 артистов. Также будут работать зона с едой, маркет и развлекательное пространство.





Основатель проекта Илья Бортнюк отметил, что в «нынешней новой реальности» изменилось отношение ко многим вопросам. Можно констатировать, что увеличилась ценность отношений, а также важность вовремя сказанных слов. Бортнюк назвал одной из задач фестиваля — объединение музыкантов, способных доносить со сцены «правильные слова» и вносить свет в жизнь слушателей.





В первую десятку объявленных исполнителей вошли Лев Лещенко, Тося Чайкина, Kedr Livansky, Наша Таня, Драгни, DenDerty, Pyrokinesis, а также группы «Кис-Кис», Lurmish, Supruga.





Первые билеты уже появились в продаже.





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