«Кис-Кис» и Лев Лещенко выступят на Stereoleto в 2023 году

«Кис-Кис» и Лев Лещенко выступят на Stereoleto в 2023 году

24.11.2022

Музыкальный фестиваль объявил даты проведения и первых участников. Информация появилась в соцсетях проекта.