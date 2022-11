Совместный альбом Бейонсе и Jay-Z завершит проект певицы Renaissance

Пластинка может стать финальной частью трилогии, которая дебютировала в 2020 году. Об этом сообщил Hypebeast со ссылкой на данные журналиста Кайла Бьюкенена.





По его словам, вторая часть Renaissance будет представлена в виде акустического альбома, а в записи третьей примет участие супруг Бейонсе рэпер Джей Зи. Официального подтверждения информации пока не поступало.





Минувшим летом вышел первый за шесть лет студийный альбом R’n’B-исполнительницы. Следом вышел клип на его открывающий трек I’m That Girl. В 2016-м Beyoncé представила пластинку Lemonade, а в 2018-м — совместный с мужем альбом Everything Is Love.





Первая часть Renaissance сразу после премьеры установила рекорд по числу прослушиваний за сутки на аудиостриминге «Спотифай», превысив 43 млн. Бейонсе не анонсировала релизы новых пластинок трехчастного проекта.





Фото: Pixabay