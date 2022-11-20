Французский режиссер и сторонник чистоты киноязыка Жан-Мари Штрауб ушел их жизни

20.11.2022

Французский режиссер и сторонник чистоты киноязыка Жан-Мари Штрауб ушел их жизни

На 90-м году жизни скончался французский режиссер и сценарист Жан-Мари Штрауб. Он умер в швейцарском Ролле. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя Киноархива Швейцарии Кристофа Болли.

Кроме множества киноработ, Штрауб считался ярым сторонником чистоты киноязыка.

Многолетним партнером в создании фильмов была его супруга Диниэль Юйе. Творческий дуэт начал работать в 60-х годах прошлого века. 

В картинах Штрауба и Юйе, основанных на литературных или музыкальных источниках, характерен отчетливый леворадикальный посыл. Режиссеры обычно отдавали предпочтение непрофессиональным исполнителям.

Фото: Pixabay