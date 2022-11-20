Французский режиссер и сторонник чистоты киноязыка Жан-Мари Штрауб ушел их жизни

Кроме множества киноработ, Штрауб считался ярым сторонником чистоты киноязыка.





Многолетним партнером в создании фильмов была его супруга Диниэль Юйе. Творческий дуэт начал работать в 60-х годах прошлого века.





В картинах Штрауба и Юйе, основанных на литературных или музыкальных источниках, характерен отчетливый леворадикальный посыл. Режиссеры обычно отдавали предпочтение непрофессиональным исполнителям.





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