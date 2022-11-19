Крис «Тор» Хемсворт назвал причины перерыва в актерской карьере

Актер планирует уйти в отпуск после исполнения всех обязательств по уже подписанным контрактам. Об этом он рассказал в интервью Vanity Fair.





Исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel и главного антагониста в грядущем приквеле «Безумного Макса» решил отойти от актерских дел после того, как узнал о предрасположенности к развитию болезни Альцгеймера.





Информацию об этом он получил во время съемок документального шоу Limitless от National Geographic. В нем актер проверяет возможности своего тела на пике физической формы и исследует варианты замедления старения. По итогам анализов, сделанных для сериала, выяснилось, что у него есть две копии гена от обоих родителей, являющихся генетическим фактором заболевания. Наличие гена повышает риск развития Альцгеймера, но является диагнозом, подчеркнул Хемсворт.





По его словам, новость не стала для него «уведомлением об отставке», но помогла подумать о жизни и смерти, а также взять длительный отпуск. Во время перерыва Хемсворт планирует проводиться время с семьей — супругой и тремя детьми, а далее — тщательнее выбирать роли.





Также он отметил, что рад узнать о предрасположенности рано, чтобы подготовиться и поддерживать свое физическое и ментальное здоровье. Актер отказался вырезать из сериала сцены, где он узнает о риске развития Альгеймера, чтобы кто-то смог задуматься о здоровье и смертности.





Фото: кадр из фильма «Тор 4»