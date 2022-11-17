В Пскове открылась выставка предметов, найденных после пожара в усадьбе Римского-Корсакова

17.11.2022
Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли мемориальную выставку личных вещей композитора Николая Римского-Корсакова, найденных в 2022 году после пожара в его музее-усадьбе. Об этом сообщила пресс-служба Псковского музея-заповедника.
«В филиале Псковского музея-заповедника — музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше открылась мемориальная выставка предметов, спасенных во время трагедии в Любенске и отреставрированных сотрудниками музея. На выставке можно увидеть клавир „Золотой петушок“ с автографом композитора, а также чудом спасенную вишневую косточку, на которой написана молитва „Отче наш“. Эту реликвию подарил Николаю Андреевичу один из оркестрантов Мариинского театра. Среди предметов можно выделить и карандаш с печатью Исаакиевского собора — подарок супруги Николая Андреевича», — отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, в экспозиции также представили портрет Римского-Корсакова, написанный уже после его смерти, в 1935 году.
Фото: Культура.РФ