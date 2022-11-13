На первом в России аукционе-сателлите для начинающих коллекционеров выставят подлинник Валентина Серова за 6000 рублей

13.11.2022
В России отмечается тенденция увеличения активности молодых коллекционеров предметов искусств. На фоне этого на арт-рынке появился новый уникальный формат аукциона-сателлита, призванный помочь новичкам преодолеть порог входа в коллекционирование с качественной графикой именитых художников по минимальным ценам - от 100 до 25 000 рублей.
Первые онлайн-торги проведет Аукционный дом Клуба коллекционеров графики 13 ноября, где в частности будет за 6000 рублей выставлен на продажу подлинный офорт Валентина Серова “Мужик и баба с ребенком в телеге”.
Одним из самых ранних произведений в каталоге сателлита стала резцовая гравюра XVI века “Женщина с младенцем” авторства швейцарского художника Северного Возрождения Йоста Аммана, признанного мастера книжной иллюстрации и ксилографии. Это один самых дорогих лотов аукциона, эстимейт - 25 000 руб.
Любопытна серия старинных литографий XIX века, иллюстрирующих быт и моду знатных дам различных эпох. Именно это собрание под названием "Общая иконография костюмов IV - XIX вв" прославило их создателя - Рафаэля Жакмина (1821-1881), известного французского художника и гравера. Во всем величии в парадных облачениях на гравюрах предстали королева Англии Мария II, принцесса Елизавета Палатина Рейнская и немецкая принцесса Гедвига София Гольштейн-Готторпская, родная тетя Екатерины II. Эстимейт каждого листа серии - 4000 руб.
Аукцион-сателлит пройдет 13 ноября в онлайн-формате. Ознакомиться с лотами и узнать подробности о регистрации на участие можно в Telegram-канале Аукционного дома Клуба коллекционеров графики: https://t.me/collect_graphics
Фото: пресс-служба выставки