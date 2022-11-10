Реставраторы музея-заповедника «Павловск» привели в порядок старинный зонтик





Приобретенный в фонд музея-заповедника в 1978 году у частного лица, этот зонт — характерный образец прекрасной эпохи рубежа XIX–XX веков с ее любовью к мельчайшим деталям даже в бытовых предметах и аксессуарах. Стержень зонта выполнен из древесины платана, ручка — из фарфора с надглазурной росписью в виде мелких цветов, конструкция купола из восьми спиц — металлическая. Раздвижной механизм закрыт втулкой с закругленными концами из золотой латуни, на втулке клеймо — H.HOLLAND’ PATENT. Купол трехслойный — купон тюля цвета «крем», закрепленный на атласной основе с шелковым подкладом, по краю оформлен воланом. Сверху купол зонта декорирован шелковым шнуром с помпонами.





До наших дней изящная вещица дошла в печальном состоянии. На тканях в отделке купола видны загрязнения и разрывы, в местах соединения с металлическими конструкциями — следы затеков и ржавчины; спицы и наконечник деформированы.



В процессе реставрации музейного предмета после демонтажа купола зонта мастера провели водно-спиртовую очистку кружева и шелка, осветлили пятна ржавчины и затеки, подклад воссоздали из шелка-эксельсиора. Реставраторы устранили деформацию купола, провели полировку деревянного стержня и консервацию металлических элементов. Экспонату возвращен экспозиционно-выставочный вид и уточнены материалы, из которых изготовлены детали.



Фото: пресс-служба музея