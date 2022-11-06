В Минске начала работать выставка ювелирных шедевров из собрания Российского этнографического музея

Жители и гости Минска увидят более 250 шедевров, характеризующих ювелирную традицию и эстетические вкусы почти сорока народов Российской империи.





Выставка представляет многообразие национальных культур на примере ювелирного мастерства. Она станет важным этапом развития гуманитарного сотрудничества, которое недавно обсуждали специалисты обеих стран во время Дней духовной культуры Российской Федерации в Республике Беларусь, прошедших 13-14 октября в Минске.





Собрание Российского этнографического музея насчитывает около 13 тысяч предметов по культуре народов Белоруссии. На выставке можно увидеть уникальные памятники белорусской культуры — слуцкие пояса и предметы, представляющие славянские народы европейской части России, народы Прибалтики, Поволжья, Кавказа, Казахстана и Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.





Фото: Минкультуры РФ