Фильм о режиссере Сергее Бондарчуке представят на Russian Film Festival в Испании

Зрителям в Испании покажут документальный фильм о режиссере Сергее Бондарчуке «Бондарчук. Battle», фантастический триллер «Обратимая реальность» и другие картины.





В программу третьего фестиваля Russian Film Festival в Испании были включены восемь фильмов. Это мелодрама «Дунай» (реж. Любовь Мульменко, 2022), фантастический триллер «Обратимая реальность» (реж. Дмитрий Константинов, 2021), трагикомедия «Первый снег» (режиссер Наталия Кончаловская, 2021), комедия «Я худею» (режиссер Алексей Нужный, 2018) и др.





Фестиваль организован Роскино. По словам главы ведомства Инны Шалыто, RFF в Испании проходит уже третий раз.





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