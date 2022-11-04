В Минске представили ювелирные шедевры XVII-ХХ веков из Петербурга

04.11.2022
Экспонаты из коллекции Российского этнографического музея вошли в проект «Шкатулка драгоценностей», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
С 4 ноября по 11 декабря в Национальном художественном музее РБ работает выставка украшений народов Евразии XVII-ХХ веков.
В экспозицию вошли слуцкие пояса и еще 250 предметов, связанных с 40 народами Российской империи. На выставке можно увидеть ювелирные работы из разных регионов РФ, Беларуси, Казахстана, Прибалтики.
В петербургском музее собирали «Шкатулку драгоценностей» «с особым чувством уважения» к связям народов двух стран, основанной на духовном, языковом и культурном родстве, рассказала РЭМа Юлия Купина.
По ее словам, выставка нацелена на развитие культурных связей РФ и Беларуси и обсуждение экспертами двух стран сохранения и популяризации общего культурного наследия.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ