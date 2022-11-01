Первый этап передвижного этнофестиваля «Россия в узорах» стартует в Торжке

Совместный проект ВИЭМа и РЭМа посвящен Году культурного наследия, рассказали в пресс-службе Минкультуры РФ.



4 ноября в Торжке (Тверская область) стартует первый этап фестиваля. В этот день заработает выставка «Россия в узорах. Верхневолжье», где представят реплики костюмов и вышивок региона, золотное шитье, глиняную игрушку и другие экспонаты.



На круглом столе обсудят сохранение тверских традиций шитья и других видов творчества, их популяризацию, а также интеграцию наследия в современную жизнь. В программе — занятия по набойке и вышивке, лекции, выступления народных ансамблей, презентация Центра ремесленных традиций РЭМа.



Глава центра Мария Янес отметила, что мероприятие покажет «актуальность вышивки и набойки, поддержит развитие народного творчества и рукодельных практик в регионе», а также поспособствует сотрудничеству музеев, представителей творческих индустрий регионов и мастеров.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ