Финальную серию «Дома дракона» посмотрели более 9 млн человек

Последний эпизод первого сезона фэнтези-шоу стал самым просматриваемым со времен «Игры престолов», сообщил Deadline со ссылкой на данные Nielsen и других компаний.





Аудитория заключительной серии приквела оказалась примерно в два раза меньше, чем у оригинала. В мае 2019 года финал Game of Thrones собрал более 19,3 млн зрителей.





Среднее количество зрителей House of the Dragon в три раза превышает этот показатель для дебютного эпизода НВО и составляет 29 млн человек, что несколько меньше аудитории седьмого сезона «Игры престолов» (32,8 млн).





Второй сезон первого спин-оффа и приквела «Игры престолов» начнут снимать с наступлением 2023 года. По словам шоураннеров, он будет более зрелищным, поскольку в первом сезоне были представлены мотивации и характеры персонажей, а во втором будут раскрыты их трагедии.





Действие шоу разворачивается за 200 лет до сюжета оригинального сериала. На железном троне восседает Визерис I Таргариен, выбранный советом в качестве наследника своего деда. После смерти жены при родах и новорожденного сына он в обход традиций делает своей преемницей дочь Рейниру. Однако вновь женившись, король становится отцом сыновей, что в итоге оборачивается борьбой за престол, которой Визерис стремился избежать.





Фото: кадр из «Дома дракона»