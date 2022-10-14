Умер исполнитель роли Хагрида в поттериане Робби Колтрейн

14.10.2022

Умер исполнитель роли Хагрида в поттериане Робби Колтрейн
Шотландский актер и комик ушел из жизни 14 октября в возрасте 72 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.

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