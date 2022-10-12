Джордж Р.Р. Мартин заявил, что «Дом дракона» должен состоять из 4 сезонов

Автор цикла «Песнь Льда и Пламени», на основе которого снимают приквел «Игры престолов», назвал оптимальное количество его сезонов и серий. Об этом он написал в личном блоге.





Писатель высоко оценил вышедшие серии «Дома дракона», отметив работу сценаристов, постановщиков и актеров. Особенно он выделил исполнителя роли Визериса I Пэдди Консидайна. Мартин поддержал использование прыжков во времени для охвата долгоиграющей истории Дома дракона.





По мнению автора, вряд ли создателям шоу удастся грамотно уместить полную книгу о Таргариенах в один сезон. Для раскрытия их истории понадобится не менее четырех сезонов, полагает он.





Сериал продлили на второй сезон после выхода дебютной серии. Сколько всего будет сезонов в «Доме дракона», пока неизвестно. Шоу повествует о кровопролитной борьбе за престол между потомками короля Визериса, которая в конечном счете приводит к падению одного из великих домов Вестероса.





Фото: кадр из сериала House of the Dragon