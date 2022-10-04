Depeche Mode не приедет в Россию в рамках мирового тура в 2023 году

04.10.2022

Depeche Mode не приедет в Россию в рамках мирового тура в 2023 году
Британская группа анонсировала в соцсетях концерты в поддержку грядущего альбома Memento Mori.

Впервые за пять лет музыканты выступят вживую в странах Северной Америки и Европы, но не в России. Ее не включили в график тура впервые с 1998 года, указали поклонники в соцсетях.

Гастроли начнутся с концерта в Сакраменто (США) в конце марта. В мае Depeche Mode начнут выступать в Европе: Берлине, Будапеште, Таллине, Осло и других городах и странах.

Релиз новой пластинки назначен на весну будущего года. Memento Mori станет 15-м студийным альбомом пионеров новой волйны, который они хотят издать в год 45-летия группы. 

Весной 2022 года скончался один из сооснователей Depeche Mode, клавишник Энди Флетчер. Ему было 60 лет. Группа образована в 1980 году. На сегодня в ней числятся двое участников — вокалист Дэйв Гаан и клавшиник, гитарист, автор большинства треков Мартин Гор. 

Фото: Pixabay