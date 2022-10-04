Новая Черная пантера появилась в трейлере фильма «Ваканда навсегда»

Студия Marvel опубликовала на ютьюбе ролик по экшну Black Panther: Wakanda Forever.





После смерти актера Чедвика Боузмена умер и его персонаж из фильмов Black Panther — король Ваканды Т’Чалла и Черная пантера. Продолжательницей его дела стала сестра Шури в исполнении Летиши Райт.





Сюжет разворачивается после внезапной для всей страны смерти молодого правителя. Ваканда оказывается в уязвимом положении, чем пытаются воспользоваться охотники за вибраниумом. К тому же у государства назревает конфликт со скрытым в морских глубинах королевством. Его правитель Нэмор считает угрозой для подводного Талокана открытие Ваканды для всего мира по решению Т’Чаллы. Шури предстоит урегулировать конфликт и спасти страну от грабителей вместе с элитным отрядом воительниц «Дора Миладже», шпионкой и возлюбленной погибшего короля Накией, а также изобретательницей Рири, которая станет в некотором смысле продолжательницей дела Тони Старка.





Фильм Райана Куглера выйдет в кинотеатрах 11 ноября.





Фото: кадр из трейлера Black Panther: Wakanda Forever