«Школа волонтера культуры» стартовала на форуме «Истоки» в Псковской области

«Итоговый десятый заезд „Школа волонтера культуры“ молодежного историко-культурного форума „Истоки“ открылся в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря 3 октября и продлится до 8 октября. Заезд проходит в партнерстве с Всероссийским общественным движением „Волонтеры культуры“ и Ассоциацией волонтерских центров», — отмечается в сообщении.





По данным пресс-службы, организаторы школы запланировали для ее участников разнообразную программу на территории Псковской области, в том числе в Изборске, Печорах и деревне Самолва. "





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