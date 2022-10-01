Хью Джекман показал, как готовится к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Австралийский актер показал снимок из тренажерного зала, намекнув на усиленную подготовку к роли мутанта. На это обратил внимание портал «Канобу».





На днях исполнитель роли Болтливого наемника Райан Рейнольдс анонсировал участие Хью Джекмана в триквеле «Дэдпула». Вслед за этим на актеров посыпались вопросы, поскольку Росомаха умер в фильме «Логан» 2017 года. Поклонники спрашивали, как сценаристам удастся воскресить героя и вписать его в историю с другими персонажами.





На это Рейнольдс и Джекман сняли видеоответ в характерной для них юмористической манере. Из него ясно одно — до выхода кинокартины вряд ли станет известно, каким образом Логан вернется к жизни.





Джекман играл мутанта с уникальной способностью к регенерации почти 20 лет — с 2000 года, когда вышел фильм «Люди Икс». Всего он снялся в девяти лентах франшизы и даже стал рекордсменом среди других актеров как исполнитель самой продолжительной роли супергероя в киновселенной «Марвел».





Премьера триквела «Дэдпула» назначена на 6 сентября 2024 года.





Фото: кадр из фильма X-Men Origins: Wolverine