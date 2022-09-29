Карл III раскритиковал «Корону» за драматизацию его развода с Дианой

Британский король негативно отреагировал на новые эпизоды сериала о монаршей семье Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета The Tеlеgrаph.





По словам друга короля, Карл беспокоится по поводу того, как проект представит его «темные годы», и также опасается излишней драматизации его развода с принцессой Дианой. Монарх попросил создателей указывать в начале каждой серии, что шоу является художественным, а не документальным, добавил собеседник издания.





9 ноября на стриминге «Нетфликс» дебютирует пятый сезон The Crown, который затронет события 1990-х годов. Одна из сюжетных линий расскажет о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы, которых сыграли Доминик Уэст и Элизабет Дебики. В роли королевы предстанет Имельда Стонтон.





Создателем биографической драмы стал Питер Морган. «Корона» рассказывает о годах правления Елизаветы II. Сериал тепло встретили и зрители, и критики.





Ранее сообщалось, что Елизавета II смотрела «Корону» по воскресеньям. При этом ее супруг принц Филипп не участвовал в просмотрах.





Фото: кадр из «Короны»