Владимир Толстой отметит 60-летие в «Ясной Поляне»

28.09.2022

Владимир Толстой отметит 60-летие в «Ясной Поляне»

Советник президента России по вопросам культуры и искусства, заслуженный работник культуры РФ Владимир Толстой отмечает в среду 60-летие. В беседе с ТАСС он указал, что планирует отпраздновать юбилей вместе с семьей в «Ясной Поляне».

Собеседник агентства отметил, что для него по-прежнему имеет большое значение все, что связано с этим местом и наследием его прапрадеда Льва Толстого. Он добавил, что предстоит подготовка к 200-летию со дня рождения русского писателя, и многие планы связаны с этой датой.

Директор Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В. И. Даля Дмитрий Бак отметил в комментарии ТАСС, что знаком с юбиляром очень давно.

«Подобно многим товарищам по музейному цеху, по литературному цеху, отношусь к нему с нежностью и любовью, — отметил он. — Владимир Ильич [Толстой] умеет не просто жить в культуре, не просто ее опекать, а воспринимать ее как родной дом».

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