Владимир Толстой отметит 60-летие в «Ясной Поляне»

Собеседник агентства отметил, что для него по-прежнему имеет большое значение все, что связано с этим местом и наследием его прапрадеда Льва Толстого. Он добавил, что предстоит подготовка к 200-летию со дня рождения русского писателя, и многие планы связаны с этой датой.





Директор Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В. И. Даля Дмитрий Бак отметил в комментарии ТАСС, что знаком с юбиляром очень давно.





«Подобно многим товарищам по музейному цеху, по литературному цеху, отношусь к нему с нежностью и любовью, — отметил он. — Владимир Ильич [Толстой] умеет не просто жить в культуре, не просто ее опекать, а воспринимать ее как родной дом».





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