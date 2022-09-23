Трейлер второго сезона «Локи» слили в TikTok до его премьеры

Пользователь соцсети выложил видео, на котором запечатлел первый ролик по новым эпизодам сериала «Марвел». Тизер показали на D23 Expo.





Студия Marvel официально не публиковала трейлер второго сезона «Локи». Дата премьеры шоу пока не названа. Подробности сюжета не раскрыты.





В слитом ролике Локи (Том Хиддлстон) идет по коридору и говорит о том, что видел очень страшные вещи. Также на кадрах он появляется в разных образах и разных ситуациях.





Действие сериала разворачивается после событий финала «Мстителей», в котором брат Одина, бог хитрости Локи украл тессеракт, обеспечив себе спасение в «Войне бесконечности». В сериале он попадает в бюрократический плен в Управлении временными изменениями.





Шоу вышло на Disney+ в прошлом году. Тогда же стало известно, что «Локи» первым из сериалов по киновселенной Marvel получил второй сезон.





Фото: кадр из сериала «Тор: Рагнарек»