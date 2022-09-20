Сериал о жестоком реалити-шоу «Игра на выживание 2» выйдет 29 сентября

Сервис Premier анонсировал выход второго сезона триллера, снятого Кареном Оганесяном. Об этом сообщила пресс-служба отечественного стриминга.





Герои новых серий будут бороться за выживание в еще более жестких условиях, чем их предшественники из первого сезона, отмечается в описании проекта.





История развернется после исчезновения 16 человек, приехавших в Сибирь для участия в реалити-шоу «Выживший» с призовым фондом в 1 млн евро. Однажды они проснулись и обнаружили, что вся съемочная группа исчезла, а игра на выживание превратилась в реальность.





Теперь победителю предстоит снова попасть в игру, но уже не с целью выигрыша.





В актерский состав вошли Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Анна Зайкова и др.





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