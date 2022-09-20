Сериал о жестоком реалити-шоу «Игра на выживание 2» выйдет 29 сентября

Сервис Premier анонсировал выход второго сезона триллера, снятого Кареном Оганесяном. Об этом сооб...
Лента основана на романе британского писателя Клайва Баркера. Стриминг поделился первым роликом по...
Кабардинский государственный драмтеатр им. А. Шогенцукова показал спектакль «Черкесская Жизель» по...
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам, друзьям и коллегам режиссера, погибшего 20 сент...
В основе шоу — одноименный подростковый роман Кристофера Пайка и другие произведения автора. Ролик д...
Сервис Premier анонсировал выход второго сезона триллера, снятого Кареном Оганесяном. Об этом сооб...
Лента основана на романе британского писателя Клайва Баркера. Стриминг поделился первым роликом по...
Кабардинский государственный драмтеатр им. А. Шогенцукова показал спектакль «Черкесская Жизель» по...
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам, друзьям и коллегам режиссера, погибшего 20 сент...
В основе шоу — одноименный подростковый роман Кристофера Пайка и другие произведения автора. Ролик д...
Брянский областной театр драмы им. А.К. Толстого впервые представил свои спектакли в Хабаровске, п...
В Москве начинает работать VI фестиваль «Биеннале театрального искусства», сообщили Р...
На опубликованных кадрах предположительно заснята авария, в которой погиб режиссер и актер, сообща...
Студия отказалась от предыстории фильма на фоне не впечатляющих сборов его сиквела под названием «...
Третьяковская галерея перевыполнила план посещаемости на 2022 год, сообщила директор музея Зельфир...
Артисты Северного русского народного хора впервые выступили с сольным концертом в Государственном ...
Журналистка поделилась своим мнением по поводу причин отмены концертов украинской певицы в городах...
О начале съемочного процесса объявили стриминг Okko и компания «Медиаслово», сообщил «БК». ...
Творческие коллективы из Санкт-Петербурга проведут в Мариуполе гастроли после того, как в городе в...
Музей-заповедник «Петергоф» с начала 2022 года принял 4,5 млн посетителей — на 30% бо...
В музыкальный проект приходят талантливые певцы, однако после окончания шоу они исчезают. Об этом ...
Актер из «Брата» и «Убойной силы» поделился с «КП» и «АиФ» воспоминаниями о дружбе с коллегой и тр...
Зрительская премьера фильма «Голиаф» пройдет 25 сентября в старейшем кин...
Порядка 15 театров со всей России представят свои спектакли на II Всероссийском фестива...
Писатель отреагировал в своем телеграм-канале на смерть режиссера, актера, общественного деятеля, ...
20.09.2022