На ТНТ стартовал 23-й сезон проекта «Новая битва экстрасенсов»

11.09.2022

На телеканале ТНТ начался 23-й сезон проекта «Новая битва экстрасенсов». Ведущими реалити-шоу стали Марат Башаров и иллюзионист Илья Ларионов, пишет «Культуромания».

Они лично проверят тех, кто пришел на проект испытать свои возможности. Ведущие также готовы разоблачать обманщиков, которые не имеют экстрасенсорных способностей.

В новом сезоне экстрасенсы опять будут проходить различные испытания. В финале лучших ждет приз.

Фото: Pixabay