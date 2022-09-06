Николай Фоменко раскрыл обман группы «Секрет» 40-летней давности

Один из основателей бит-квартета признался, как музыканты обманули чиновников, чтобы записать свою первую пластинку. Об этом сообщили «Дни.ру».





В 1983 году во время работы над альбомом «Ты и я» худсовет отредактировал тексты многих композиций с него и потребовал перезаписать их. Однако музыканты не внесли правки. Они принесли бобину с той же записью, сказав, что все исправили. Обман вскрылся только при прослушивании «Алисы», где первоначально звучали слова «Алиса — она же дитя».





«Пришлось уступить редактору и для записи пластинки исправить на "Алиса совсем как дитя". Нам просто не давали спеть так, как мы хотели», — пояснил Фоменко.





Ранее в Москве прошел предпремьерный показ постановки «Ничего не бойся, я с тобой». В основу мюзикла легли более 20 песен «Секрета». Премьера проекта состоится 3 декабря.





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