Голливудский актер Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты»

31.08.2022

Голливудский актер Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты»

Голливудский актер Николас Кейдж планирует сыграть в комедии «Сценарий мечты». Об этом сообщает «Культуромания». 

Продюсером проекта станет режиссер «Солнцестояния» Ари Астер. Снимать фильм будет автор «Тошнит от себя» Кристоффер Боргли. Производством картины «Сценарий мечты» займется киностудия A24.

Сюжет новой ленты пока неизвестен, как и остальной актерский состав. 

Фото: скриншот