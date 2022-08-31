Голливудский актер Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты»

Голливудский актер Николас Кейдж планирует сыграть в комедии «Сценарий мечты». Об это...
79-й международный Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства, начинается ...
Интерьерные зарисовки утраченных помещений, портреты нижних чинов российской армии и рисунки детей...
Российская национальная библиотека (РНБ) подготовила ко Дню знаний выставку «Из истор...
На площадке 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в среду покажут фильм...
Голливудский актер Николас Кейдж планирует сыграть в комедии «Сценарий мечты». Об это...
79-й международный Венецианский кинофестиваль, или Международная выставка киноискусства, начинается ...
Интерьерные зарисовки утраченных помещений, портреты нижних чинов российской армии и рисунки детей...
Российская национальная библиотека (РНБ) подготовила ко Дню знаний выставку «Из истор...
На площадке 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в среду покажут фильм...
30 августа в Москве под председательством первого заместителя руководителя Администрации президент...
Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» выступил в Луганской...
Екатеринбургский государственный театр оперы и балета («Урал Опера Балет») впервые представит открыт...
Сегодня невозможно говорить о межгосударственном культурном обмене с европейцами, поскольку гарант...
Проект «Русские оперы в Астраханском кремле»: «Хованщина», который реализуется по нац...
Голливудский актер Роберт (Боб) Люпон, известный благодаря роли в сериале «Клан Сопра...
Уникальный новгородский музей деревянного зодчества «Витославлицы» откры...
Мировая премьера второй полнометражной картины Бориса Акопова «Кэт» сост...
Фабрику научного кино для создания фильмов о работе ученых и их исследованиях планиру...
Комик Крис Рок рассказал, вернется ли он к роли ведущего церемонии вручения премии «О...
Единый учебник по истории для российских школ нужно выбирать с помощью конкурса, сообщил председател...
Тина Канделаки объявила начало кастинга нового шоу, которое станет аналогом проекта «Самый умный». Ж...
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина во вторник открывает для ...
Завершились съемки фантастической трагикомедии «Грузчики» о карме и реинкарнации, премьера сериала н...
Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер академического с...
31.08.2022